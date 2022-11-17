Сын Трампа призвал остановить поставки вооружений Украине

Дональд Трамп-младший предложил перестать тратить миллиарды на поставки вооружений Украине

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший на своей странице в Twitter прокомментировал инцидент с ракетами в Польше. Он выступил с призывом остановить поставки вооружений Украине, перестав тратить огромный бюджет страны на военную помощь Киеву.

«Поскольку это украинская ракета поразила нашего союзника по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы сейчас перестать тратить миллиарды на их вооружение?» — написал он.

О падении двух ракет на территории Польши сообщалось во вторник, 15 ноября. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства. В результате инцидента погибли два человека. Польские власти заявили, что ракета, упавшая на востоке страны, принадлежит Украине.