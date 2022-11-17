Байдена сочли хорошим заместителем Зеленского

Конгрессвумен Грин назвала Байдена вице-президентом Зеленского из-за трат на Украину

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин оценила стремление президента США Джо Байдена выделить новый транш финансовой помощи Украине. Свое мнение она высказала на странице в Twitter.

Политик обратила внимание, что Байден хочет передать Киеву 37,7 миллиарда долларов, закрывая при этом глаза на проблемы с границами США. «Байден — лучший деловой партнер для наркокартелей. И он отлично справляется со своей работой в качестве вице-президента при [украинском лидере Владимире] Зеленском», — отметила Грин.

Глава Белого дома запросил у Конгресса еще 37 миллиардов долларов на помощь Украине 15 ноября. Еще 10 миллиардов он захотел получить на борьбу с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями.

31 октября стало известно, что Байден вышел из себя во время телефонного разговора с Зеленским. Американский лидер сообщил своему украинскому коллеге, что одобрил выделение Киеву дополнительной военной помощи, однако в ответ тот начал перечислять, какую еще помощь Украина ждет от западных стран, но не получает. «Байден вышел из себя... Американский народ довольно щедр, а его администрация и американские военные усердно работают, чтобы помочь Украине, говорил он [Байден], повысив голос, и Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности», — рассказал один из собеседников телеканала NBC News.