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20:55, 21 ноября 2022Среда обитания

Москвичи бросились скупать жилье на популярном курорте

Спрос на покупку недвижимости в Дубае со стороны москвичей вырос на 5,24 процента

Фото: unsplash

Спрос на приобретение недвижимости в Дубае со стороны москвичей в октябре 2022 года увеличился на 5,24 процента относительно сентября. О том, что жители столицы бросились скупать жилье на популярном курорте, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Skolkovo Realty.

Эксперты отметили, что интерес москвичей к покупке жилья в Дубае растет на протяжении двух месяцев подряд. Кроме того, число обращений, связанных с покупкой недвижимости на курорте, в десятом месяце 2022-го оказалось на 398,51 процента выше, чем в октябре 2021-го. По сравнению с октябрем 2020 года положительная динамика составила 1519,43 процента. За период с января по октябрь запросов со стороны жителей российской столицы было на 213,86 процента больше, чем в аналогичный период предыдущего года.

В ноябре риелтор агентства недвижимости Altair Real Estate Dubai Лев Лукович раскрыл причину ажиотажного интереса россиян к жилью в Дубае. По его словам, граждане России в основном покупают жилье там для того, чтобы потом заработать на его продаже или сдаче в аренду.

Полина Кислицына
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