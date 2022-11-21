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14:12, 21 ноября 2022Россия

В Госдуме допустили принятие закона о выходном 31 декабря

Депутат Бессараб назвала ожидаемым решением принятие закона о выходном 31 декабря

Фото: Shutterstock

Принятие закона о включении 31 декабря в праздничные дни новогодних каникул вместо 8 января является ожидаемым решением. Это допустила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишут «Известия».

По словам парламентария, 31 декабря действительно должно стать нерабочим праздничным днем, так как именно в этот день семьи готовят новогодние столы, все собираются за ними. «Есть возможность, если это будет выходной день, заранее собраться родственникам из разных регионов», — добавила она.

Принятие соответствующего закона не подразумевает каких-то экономических издержек, поскольку количество праздничных дней останется таким же, заключила Бессараб.

Ранее сенатор Александр Башкин допустил, что в случае принятия закона о выходном 31 декабря новогодние каникулы в январе могут быть продлены на один день. Месяца должно хватить для того, чтобы закон прошел три чтения в Госдуме, был одобрен в Совфеде, подписан президентом и опубликован, уточнил он.

21 ноября стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем на федеральном уровне. По словам его авторов, в этот день многие россияне берут отгулы или оформляют отпуска, а трудовые функции выполняются не в полном объеме.

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Юлия Ямпольская
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