Экономист назвала наиболее подорожавшие новогодние продукты

Эксперт Лебединская: цена на отечественное шампанское выросла с 390 рублей до 500 рублей

Традиционные для новогоднего стола продукты всегда дорожают с приближением праздника. Однако в этом раз некоторые из них выросли в цене больше обычного. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

По словам Лебединской, килограмм охлажденного лосося стал дороже на 27,64 процента, и это не предел. Экономист считает, что к концу декабря этот продукт, скорее всего, вырастет в цене еще на 10 процентов. Также увеличилась стоимость соленых и копченых рыбных деликатесов — на 4,83 процента, а креветок — на 22,09 процента). Икра лососевых рыб подорожала на 12,5 процента.

Выросла стоимость отечественного шампанского — с 390 рублей до 500 рублей. Подорожали многие сыры. А цены на многие фрукты даже снизились: груши подешевели на 6,34 процента, апельсины — на 11,98 процента, виноград — на 9,00 процента.

Ранее россиян предупредили о грядущем подорожании импортного шампанского. По мнению аналитика по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентины Милашевской, цены на игристый напиток возрастут на 40 процентов.