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17:58, 20 ноября 2022Экономика

Россиян предупредили о подорожании шампанского к Новому году

Аналитик Милашевская предупредила о подорожании на 40% шампанского к Новому году

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россиян предупредили о подорожании шампанского к Новому году, по мнению аналитика по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентины Милашевской, цены на игристый напиток возрастут на 40 процентов. Комментарий специалиста приводит агентство «Прайм».

Она пояснила, что в первую очередь подорожание коснется импортных алкогольных напитков. «Минимальная стоимость бутылок у частных производителей увеличится на 40,7 процента (до 166 рублей), у оптовиков — на 45,3 процента (до 199 рублей), а в магазине — на 41,4 процента (до 239 рублей)», — заявила Милашевская.

Аналитик также посоветовала россиянам заранее запастись традиционными новогодними деликатесами, в числе которых красная и черная икра. При этом Милашевская напомнила, что цены на нее подскочили со второй половины октября, несмотря на отсутствие для этого экономических обоснований.

По мнению специалиста, с января в пределах 7-10 процентов увеличатся цены на мясную и молочную продукцию. Подорожание в районе 5 процентов затронет крупы и хлебобулочные изделия.

Ранее Милашевская спрогнозировала, что в 2023 году подорожает стоимость сигарет и вейпов, поскольку акциз на их продажу увеличится на четыре процента.

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Анна Щербакова
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