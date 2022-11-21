Россиянка рассказала об отношении к русским на непопулярном курорте Египта

Россиянка отдохнула на непопулярном курорте Египта Марса-Алам и поделилась впечатлениями

Россиянка отправилась в отпуск в Египет и рассказала об отношении отдыхающих и персонала отеля к русским. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации сообщила, что в отличие от многих россиян, выбирающих для отдыха в Египте Хургаду и Шарм-эш-Шейх, она отдала предпочтение непопулярному курорту Марса-Алам. Недельный тур в пятизвездочном отеле Club Calimera Akassia Swiss Resort обошелся туристке в 115 тысяч рублей на двоих.

Читательница портала отметила, что в основном на курорте отдыхали европейцы, и все они были настроены к российским туристам доброжелательно. «Общались с немцами, англичанами, поляками — никакого негатива, никакой политики, — подчеркнула россиянка. — Даже удивительно».

Туристка призналась, что первое время побаивалась отпускать мужа проходящие в отеле спортивные соревнования, поскольку аниматоры надевали на играющих футболки с флагом их страны. «Боялась, что это может спровоцировать обсуждение политики или конфликт, но все было замечательно, — пояснила она. — Со многими подружились и даже обменялись контактами».

Путешественница также осталась довольна выбранным отелем и отношением персонала к российским туристам. «Если и были какие-то проблемы, то совсем небольшие и персонал решал их сразу», — заключила она.

Ранее в ноябре другая отдыхавшая в Египте россиянка пожаловалась на плохое отношение местных к русским. По словам туристки, в почете у персонала отеля арабы и французы, а путешественников из России египтяне полностью игнорируют.