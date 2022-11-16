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05:30, 16 ноября 2022Путешествия

Отдыхавшая в Египте россиянка пожаловалась на плохое отношение местных к русским

Читательницу «Тонкостей туризма» возмутило отношение персонала отеля в Египте к россиянам

Фото: Sherif Moharram / Unsplash

Отдыхавшая в Египте российская туристка пожаловалась на плохое отношение местных жителей к русским. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам россиянки, в почете у персонала отеля арабы и французы, а путешественников из России египтяне полностью игнорируют. «Это не только я ощутила на себе, когда обращалась на ресепшн, но и многие наши соотечественники, с которыми мы разговаривали», — возмутилась девушка.

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Читательница портала также отметила, что даже на экскурсию россиян отправляли в последнюю очередь. Персонал отеля говорил, что сначала на нее поедет группа европейцев. «Мы сказали: хорошо, у нас нет проблем с английским языком, — пояснила туристка. — Но нам снова ответили: извините, вы можете поехать только со своими. Такого я еще ни в одном отеле не видела».

Автор публикации отметила, что Египет в целом очень своеобразная страна для отдыха, туристам нужно быть начеку по каждому вопросу. Россиянка также осталась недовольна пятизвездочным отелем, проживание в котором обошлось в 220 тысяч на двоих. «Во внутренних двориках разруха, а после полива еще и сырость, там не обрабатывают от насекомых ничем, — заявила она. — Ноги все искусаны кем-то невидимым, даже стали думать о постельных клопах».

Ранее в ноябре отдыхающая на Бали российская туристка и блогер Марина Ершова рассказала об истинном отношении местных жителей к русским. Девушка сообщила, что индонезийцы постоянно пытаются нажиться на россиянах.

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Фариза Бацазова
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