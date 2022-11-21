Восемь россиян получили сроки за экстремизм

В Кисловодске восемь россиян получили по 2,5 года колонии за пропаганду экстремизма

В Кисловодске восемь россиян получили сроки за участие в экстремистской организации. Об этом в понедельник, 21 ноября, со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, восемь мужчин получили по два с половиной года колонии общего режима за пропаганду идеологии экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджр» (запрещена в России). «От лица эмиссаров данной запрещенной в РФ организации осужденные вели пропаганду в регионе с целью склонения вступить в ее ряды», — рассказали в региональном управлении ФСБ.

С целью вербовки мужчины регулярно организовывали собрания, где изучались основы идеологии и пропагандировалось ее превосходство над другими религиями.

Деятельность группировки «Ат-Такфир валь-Хиджр» на территории России была запрещена осенью 2010 года по решению Верховного суда.