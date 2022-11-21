Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:26, 21 ноября 2022Силовые структуры

Восемь россиян получили сроки за экстремизм

В Кисловодске восемь россиян получили по 2,5 года колонии за пропаганду экстремизма

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Кисловодске восемь россиян получили сроки за участие в экстремистской организации. Об этом в понедельник, 21 ноября, со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, восемь мужчин получили по два с половиной года колонии общего режима за пропаганду идеологии экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджр» (запрещена в России). «От лица эмиссаров данной запрещенной в РФ организации осужденные вели пропаганду в регионе с целью склонения вступить в ее ряды», — рассказали в региональном управлении ФСБ.

С целью вербовки мужчины регулярно организовывали собрания, где изучались основы идеологии и пропагандировалось ее превосходство над другими религиями.

Деятельность группировки «Ат-Такфир валь-Хиджр» на территории России была запрещена осенью 2010 года по решению Верховного суда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Азамат Асланов
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Раскрыто значение терминов «канава» и «башмак» в языке сотрудников МЦД
Еще один российский депутат отправился в зону спецоперации
Раскрыты подробности пожара в жилом доме возле комплекса «Москва-Сити»
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из России
Байден помиловал индейку и попытался с ней поговорить
В одной из башен «Москва-Сити» произошел пожар
Названы шесть вредных в больших количествах ПП-продуктов
Глава МАГАТЭ заявил о переговорах о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Стало известно о связи расстрелявших российских пленных бойцов ВСУ с НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.