По всей Украине пройдут отключения электроэнергии

«Укрэнерго» сообщила о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине

По всей Украине пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«21 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения. (...) "Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаватты), на которые надо уменьшить потребление», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в этот день дополнительные аварийные отключения электричества не планируются. Также, согласно заявлению компании, за выходные дни удалось в какой-то степени «смягчить ограничение потребления», несмотря на резкое похолодание.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал Киев, Одессу, Харьков и области самыми проблемными по энергетическому вопросу. Как утверждает политик, власти страны прилагают все возможные усилия для своевременного восстановления энергетики и возвращения украинских граждан к нормальной жизни.

