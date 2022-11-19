Зеленский назвал регионы с наибольшими проблемами в энергетике

Зеленский заявил, что наибольше проблемы с энергетикой имеются в Киеве, Одессе и Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале назвал регионы страны, в которых наблюдаются наиболее ощутимые проблемы с энергетикой.

«Сегодня получал доклады о возобновляемых работах в энергетике. По всей стране работаем, чтобы стабилизировать ситуацию. Больше всего проблем с электричеством — в Киеве и области, в Одессе и области, в Харькове и области», — заявил украинский лидер.

Он заверил, что власти прилагают все возможные усилия для своевременного восстановления электроэнергии и возвращения украинцев к нормальной жизни. Зеленский добавил, что также проблемы с электричеством есть в Винницкой, Тернопольской, Черкасской, Черниговской областях, а также ряде других регионов.

Ранее лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал Зеленского после инцидента с падением ракет в Польше. Он назвал его психом, обвинив в том, что тот едва не спровоцировал новую мировую войну.