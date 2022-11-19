Французский депутат назвал Зеленского психом из-за инцидента с ракетами в Польше

Французский депутат Дюпон-Эньян обвинил Зеленского в провокации третьей мировой войны

Лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в Twitter раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после инцидента с падением ракет в Польше. Он назвал его психом, обвинив в том, что тот едва не спровоцировал новую мировую войну.

«Псих! Зеленский, направив ракету на Польшу и обвинив русских, чуть не спровоцировал третью мировую войну! Перестаньте поддерживать этого опасного человека», — написал депутат.

По его словам, для разрешения ситуации на Украине необходимо найти мирный план, который включал бы в себя полное прекращение военных действий, предоставление автономии республикам Донбасса, вывод российских военных с территории Украины и ее нейтральный статус.

Ранее в Киеве арестовали активы неназванной российской компании и передали вырученные средства Вооруженным силам Украины (ВСУ). Стоимость активов оценивалась в 40 миллионов гривен (около миллиона долларов).