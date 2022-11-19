Киев передал ВСУ арестованные российские активы на миллион долларов

В Киеве арестовали активы российской компании на один миллион долларов

В Киеве арестовали активы неназванной российской компании и передали вырученные средства Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале МВД республики.

Стоимость активов оценивалась в 40 миллионов гривен (около миллиона долларов). Сотрудники правоохранительных органов также изъяли у предприятия, занимавшегося продажей горюче-смазочных материалов, топливо и отправили его на нужды украинской армии.

На данный момент в отношении фирмы возбуждено уголовное дело по статье 258-5 УК Украины («Финансирование терроризма»).

Ранее Служба безопасности Украины арестовала активы компании, связанной с семьей главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Уточняется, что активы находились в Житомирской области.