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22:42, 21 ноября 2022Мир

Двух эстонцев арестовали по запросу США по подозрению в криптомошенничестве

Двух эстонцев арестовали по запросу США по подозрению в криптомошенничестве на $575 млн
Сергей Потапенко и Иван Турыгин

Сергей Потапенко и Иван Турыгин. Фото: ERR

Полиция Эстонии и ФБР арестовали по запросу США двух граждан прибалтийской республики, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой более чем на полмиллиарда долларов. Об этом сообщает ERR.

По данным следствия, Сергей Потапенко и Иван Турогин предлагали контракты на аренду оборудования в своей фиктивной фирме, занимающейся майнингом криптовалюты, в также вклады в несуществующем банке. Жертвы заплатили компаниям мошенников более 575 миллионов долларов.

«Потапенко и Турогин потом использовали подставные компании для отмывания доходов, полученных мошенническим путем, приобретения недвижимости и роскошных автомобилей», — заявили в американском Минюсте. Отмечается, что в случае признания виновности им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее полиция нашла более 50 тысяч краденых биткоинов в банке из-под попкорна, хранившейся в ванной у жителя американского штата Джорджия. Криптовалюта была похищена около десяти лет назад с нелегального маркетплейса Silk Road, который ФБР закрыло в 2013 году.

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Юлия Мискевич
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