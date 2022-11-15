Похищенные биткоины на миллиарды рублей нашли в банке из-под попкорна

Daily Mail: в США полиция нашла более 50 тысяч биткоинов в ванной у похитителя

Полиция нашла более 50 тысяч краденых биткоинов в банке из-под попкорна, хранившейся в ванной у жителя американского штата Джорджия. Об этом сообщает Daily Mail.

Криптовалюта была похищена около десяти лет назад с нелегального маркетплейса Silk Road, который ФБР закрыло в 2013 году. Вину в краже признал 32-летний Джеймс Чун, у которого в 2021 году изъяли 50,6 тысячи биткоинов. В то время их стоимость оценивалась в 3,3 миллиарда долларов (около 200 миллиардов рублей), однако с тех пор курс биткоина упал, и теперь они стоят лишь 852 миллиона долларов (около 50 миллиардов рублей).

Как выяснилось, десять лет назад похититель зарегистрировал на Silk Road девять аккаунтов и отправил с них множество запросов на снятие денежных средств, из-за чего сайт многократно выдал ему внесенные на счет средства. Он проделал это 140 раз, а затем спрятал награбленное на отдельных счетах. Долгое время местонахождение большой части похищенных биткоинов было неизвестно.

В 2019 году Джеймс Чжун позвонил в полицию и сообщил о краже. Он рассказал, что у него похитили множество вещей, в том числе крупную сумму в биткоинах. Цифры, которые он назвал, привлекли внимание налоговой службы. После проведения расследования был выдан ордер на обыск в доме Чжуна.

В ванной комнате мужчины полиция нашла банку из-под попкорна, в которой лежал одноплатный компьютер с похищенными Чжуном биткоинами. Кроме того, представители властей изъяли у него 662 тысячи долларов наличными (39,8 миллиона рублей), монеты с эмблемой биткоина, ценные бумаги и 11 слитков золота и серебра.

Мужчину арестовали, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Местные власти называют совершенное им преступление крупнейшей кражей криптовалюты.

В марте 2022 года Чжун начал добровольно сдавать государству биткоины, к которым у него был доступ. В общей сложности он сдал более тысячи биткоинов.

Ранее сообщалось, что 37-летний IT-специалист Джеймс Хоуэллс из британского города Ньюпорт, Уэльс, решил воспользоваться помощью роботов-собак, чтобы найти потерянный диск с биткоинами стоимостью 340 миллионов фунтов стерлингов (24 миллиарда рублей). После изучения аэрофотоснимков местной свалки ему удалось идентифицировать участок площадью 200 квадратных метров и глубиной 15 метров, где может находиться пропажа.