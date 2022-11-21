В Грузии проведут экспертизу на предмет отравления Саакашвили

Минюст Грузии проведет экспертизу на предмет отравления экс-президента Саакашвили ртутью

Министерство юстиции Грузии обратится в национальное бюро экспертизы с целью проведения токсикологического исследования на предмет отравления экс-президента страны Михаила Саакашвили тяжелыми металлами, в том числе ртутью. Об этом заявил глава ведомства Рати Брегадзе, передает РИА Новости.

Он также призвал любого человека, который распространяет подобные сведения, перепроверить данную информацию и предоставить соответствующие доказательства. «Подобного типа отчет никто не предоставлял Пенитенциарной службе», — подчеркнул Брегадзе.

Тем не менее, глава грузинского Минюста пообещал, что обратится в бюро экспертизы, «чтобы у населения была полная информация о состоянии здоровья Михаила Саакашвили».

Ранее мать экс-лидера Грузии Гиули Аласания рассказала, что в организме Саакашвили выявили превышение показателей нормы по содержанию тяжелых металлов, в том числе ртути. Каким образом вещества попали в организм бывшего грузинского лидера, неизвестно, отметила женщина. Однако Специальная пенитенциарная служба грузинского Министерства юстиции опровергла данную информацию.

Осенью 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции и сразу же был арестован. Его приговорили к шести годам лишения свободы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Политика также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.