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02:11, 21 ноября 2022Из жизни

Мужчина инсценировал собственную смерть из-за долгов и попался

Coconuts: в Индонезии набравший долгов мужчина попытался притвориться мертвым и попался

Житель индонезийской провинции Южная Джакарта из-за долгов попытался притвориться мертвым и попался из-за видео, на котором он шевелится в собственном гробу. Об этом сообщает Coconuts.

Набравший займов 40-летний мужчина и его жена приобрели гроб и оплатили услуги водителя автомобиля скорой помощи, чтобы инсценировать смерть мужчины. Они заявили водителю, что им нужно забрать тело умершего родственника в округе Ранкабунгур.

По дороге к дому родственника пара попросила водителя ненадолго остановиться в зоне отдыха на шоссе. После остановки мужчина не вернулся на пассажирское место. Позже оказалось, что он переоделся в заготовленный заранее костюм и лег в гроб. Затем машина продолжила путь, но вместо дома родственника направилась в больницу города Богор. Предположительно, там пара намеревалась зарегистрировать смерть индонезийца.

В больнице очевидцы сняли на видео, как мужчина шевелится в гробу. Оказалось, что, будучи там, он потерял сознание, а затем пришел в себя. Запись быстро распространилась по сети, а мужчину перевели в другую больницу.

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После публикации видео в соцсетях произошедшим заинтересовалась полиция. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование и заявили, что мужчина пытался инсценировать свою смерть, заручившись помощью жены. Водитель медицинского автомобиля рассказал, что слышал, как жена жаловалась на семейные долги и говорила, что многие приходят к ним с требованием вернуть деньги. Он отметил, что пара выглядела вполне здоровой, когда садилась в его транспортное средство.

По индонезийскому законодательству, преднамеренный обман властей считается преступлением, которое карается лишением свободы на срок до года. В полиции сообщили, что мужчину и его жену допросят после того, как индонезийца выпишут из больницы.

Ранее сообщалось, что экс-полицейский из американского города Чадборн, штат Северная Каролина, пытался инсценировать собственную смерть в надежде уйти от правосудия после обвинений в 70 преступлениях. В частности, он обвинялся в уничтожении улик, растрате и торговле опиатом, хранении оружия и продаже его друзьям и родственникам, а также в похищении восьми тысяч долларов, предназначавшихся для лечения пациента с лейкемией.

Алиса Дмитриева
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