Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:04, 21 ноября 2022Наука и техника

Российский циклолет с беспилотником испытают в 2025 году

ФПИ: разведывательный комплекс на базе циклолета для ВМФ испытают в 2025 году

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Фонд перспективных исследований (ФПИ) испытает малоразмерный демонстратор разведывательного комплекса с беспилотником и посадочной платформой на базе циклолета, который разрабатывают в интересах военно-морского флота (ВМФ), в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС руководитель проектной группы воздушных средств ФПИ Ян Чибисов.

«В рамках проекта "Циклон-2" мы развиваем в интересах ВМФ комплекс, который будет состоять из беспилотного самолета типа "Орион" и посадочной платформы на базе циклолета. Есть предварительный технический облик. В 2025 году у нас будут летные испытания малоразмерного циклолета с беспилотником», — сказал Чибисов.

По его словам, на корабельной площадке для вертолета Ка-27 будет размещаться циклолетная платформа, на которой будет стоять беспилотник. Циклолет обеспечит беспилотнику разгон для взлета. Также платформа обеспечит посадку дрона: сравняет скорости, подлетит под аппарат, примет нужный угол атаки и осуществит посадку на корабль с дроном.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022

ФПИ работает над двухтонной летающей машиной с циклическими движителями совместно с Институтом теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук и головным исполнителем. Чибисов уточнил, что в 2023 году будет собран полноразмерный движитель циклокара и демонстратор. В 2024 году планируют изготовить аэромашину, а в 2025-м — провести наземные, привязные и летные испытания. На базе аэромобиля будут разрабатывать разведывательный комплекс для ВМФ.

В апреле 2021 года в ФПИ сообщили, что Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук начал создание аэромобиля. Грузоподъемность изделия составит 600 килограммов, а дальность — 500 километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Российские авиация и артиллерия ударили по ВСУ в Запорожье
Эрдоган заявил о возможной наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной
Умер французский режиссер Жан-Мари Штрауб
Израиль предупредил Россию о последствиях использования иранских дронов
Семенович раскрыла ритуал по уходу за лицом
Лукашенко заподозрил Украину и Польшу в эскалации
Генсек НАТО призвал Запад расширить помощь Украине
Косторная сравнила Тутберидзе и Плющенко
Продавец рассказал об интересе к картине с Путиным на медведе за 7 миллионов
Страны НАТО увеличили военные расходы на 350 миллиардов долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.