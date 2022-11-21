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13:57, 21 ноября 2022Мир

Германия отказалась раскрывать количество направляемых Польше систем ПВО

Минобороны Германии отказалось раскрывать количество направляемых Польше ПВО Patriot

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Минобороны Германии не может рассказать, сколько американских комплексов противоракетной и противовоздушной обороны Patriot планируется направить Польше. Об отказе Берлина раскрыть количество систем ПВО для Варшавы заявил представитель оборонного ведомства ФРГ Давид Хельмбольд, передает ТАСС.

Представитель Минобороны подчеркнул, что немецкая сторона рада решению Варшавы поддержать предложение Берлина о предоставлении систем Patriot. «Мы находимся в тесном контакте с Польшей по этому вопросу. Касательно числа я пока не могу ничего сообщить», — добавил он.

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Виктория Кондратьева
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