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23:36, 21 ноября 2022Россия

Еще один российский депутат отправился в зону спецоперации

Призывавший россиян не уклоняться от службы депутат Тарабарин прибыл в зону спецоперации

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Депутат городской думы Владивостока Виктор Тарабарин, призывавший россиян не уклоняться от призыва, отправился в зону специоперации для несения службы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прибыли в зону спецоперации, дух боевой, готовы к выполнению поставленных задач», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что избранные народом депутаты «должны показать пример» россиянам.

До этого 45-летний Тарабарин сообщил о получении повестки. Согласно документу, он должен был прибыть в военкомат 20 октября. Оттуда, по словам депутата, его направили в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота.

Ранее стало известно о гибели 39-летнего депутата из Новосибирской области Дмитрия Шмакова в ходе специальной операции на Украине. Мужчина ушел добровольцем на СВО в августе, он служил ефрейтором. «Жители села Мамоново будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат», — отметили в администрации.

Марина Совина
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