39-летний российский депутат погиб в ходе СВО
Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе специальной операции на Украине. Информацию об этом подтвердили порталу NGS.RU в администрации Маслянинского района, где работал россиянин.
39-летний мужчина ушел добровольцем на СВО в августе, он служил ефрейтором. «Жители села Мамоново будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат», — отметили в администрации.
Погибшего Шмакова похоронили в селе Мамоново в Маслянинском районе.
Ранее в военкомате Миасса сообщили о гибели Василия Жукова, многодетного 41-летнего отца, который воевал в Чечне. Его похоронили в Миассе 9 ноября, прощание прошло в траурном зале на Автозаводе.
До этого в Свердловской области рассказали о гибели отца четверых детей. Он отправился служить из Невьянска и погиб в Донбассе 7 октября.