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13:40, 11 ноября 2022Россия

39-летний российский депутат погиб в ходе СВО

Депутат из Новосибирской области Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе специальной операции на Украине. Информацию об этом подтвердили порталу NGS.RU в администрации Маслянинского района, где работал россиянин.

39-летний мужчина ушел добровольцем на СВО в августе, он служил ефрейтором. «Жители села Мамоново будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат», — отметили в администрации.

Погибшего Шмакова похоронили в селе Мамоново в Маслянинском районе.

Ранее в военкомате Миасса сообщили о гибели Василия Жукова, многодетного 41-летнего отца, который воевал в Чечне. Его похоронили в Миассе 9 ноября, прощание прошло в траурном зале на Автозаводе.

До этого в Свердловской области рассказали о гибели отца четверых детей. Он отправился служить из Невьянска и погиб в Донбассе 7 октября.

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Анна Щербакова
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