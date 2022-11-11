39-летний российский депутат погиб в ходе СВО

Депутат из Новосибирской области Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине

Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе специальной операции на Украине. Информацию об этом подтвердили порталу NGS.RU в администрации Маслянинского района, где работал россиянин.

39-летний мужчина ушел добровольцем на СВО в августе, он служил ефрейтором. «Жители села Мамоново будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат», — отметили в администрации.

Погибшего Шмакова похоронили в селе Мамоново в Маслянинском районе.

Ранее в военкомате Миасса сообщили о гибели Василия Жукова, многодетного 41-летнего отца, который воевал в Чечне. Его похоронили в Миассе 9 ноября, прощание прошло в траурном зале на Автозаводе.

До этого в Свердловской области рассказали о гибели отца четверых детей. Он отправился служить из Невьянска и погиб в Донбассе 7 октября.