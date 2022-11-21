Участвовавший в боевых действиях в Сирии 34-летний майор погиб в ходе СВО

Участвовавший в боевых действиях в Сирии майор из Волгограда погиб в ходе спецоперации

Майор из Волгограда Евгений Задворнов, участвовавший в боевых действиях в Сирии, погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Смерть россиянина подтвердили в городском совете ветеранов, пишет портал V1.RU.

Родственники 34-летнего погибшего уточнили, что он родился в Амурской области. После окончания школы Задворнов поступил в Дальневосточное высшее военное командное училище имени Рокоссовского. «Он служил в Северо-Кавказском и Южном военном округе. Прошел путь от командира мотострелкового взвода до командира мотострелкового батальона», — сообщили в семье майора.

За время службы его не раз поощряли наградами. У россиянина остались жена и ребенок. В свободное от работы время Задворнов увлекался спортом и болел за футбольный клуб «Спартак». По решению супруги военнослужащего кремируют в Волгограде, а затем урну перевезут в Амурскую область.

Ранее сообщалось о гибели на Украине рядового контрактника из Башкирии Константина Шляпникова. Бойца похоронили на родине в Пермском крае.