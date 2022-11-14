21-летний россиянин погиб в ходе СВО

Рядовой контрактник из Башкирии Константин Шляпников погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погиб 21-летний рядовой контрактник Константин Шляпников, живший в Башкирии. Информацию о смерти россиянина подтвердили в администрации Янаульского района, передает портал UFA1.RU.

21-летний молодой человек родился и вырос в Кунгуре Пермского края. Позже он переехал с семьей в башкирское село Карманово.

Шляпников проходил срочную службу в Белгородской области, а позже заключил контракт. С февраля по май 2022 года житель Башкирии находился в служебной командировке на территории Донецкой и Луганской народных республик. 1 октября он был направлен в зону спецоперации. Шляпников служил в должности водителя. Он погиб 24 октября 2022 года в поселке Сватово ЛНР.

Прощание с бойцом прошло в селе Карманово. После этого его похоронили в Пермском крае.

Ранее сообщалось, что вернувшийся на фронт после ранения 20-летний житель Волгограда Ермак Данилин погиб на Украине. Похороны прошли 9 октября в Волгограде.