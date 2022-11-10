Вернувшийся на фронт после ранения 20-летний россиянин погиб в зоне СВО

Вернувшийся на фронт после ранения 20-летний житель Волгограда погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб 20-летний житель Волгограда Ермак Данилин. Об этом со ссылкой на слова его матери пишет V1.RU.

Россиянин начал срочную службу в 2020 году, а погиб в первые дни октября 2022-го. «Через три месяца после того, как началась срочная служба, сын сказал, что заключил контракт. Потом он сказал, что их на учения отправляют в Крым, что пару недель не будет связи. А 24 февраля началась спецоперация — и мы узнали, что он там. 28 февраля его ранило», — рассказала родственница погибшего.

В конце марта Ермак приехал домой на три недели, после чего вернулся на фронт.

«5 октября нам уже пришла похоронка... Как мне потом рассказали сослуживцы сына, он погиб под прямым минометным обстрелом. Он вместе с товарищами поехал спасать раненых с поля боя. Он специально не надел бронежилет, чтобы парней перетаскивать легче было. Они вытащили, кажется, восемь товарищей», — поделилась воспоминаниями мать погибшего.

Похороны прошли 9 октября в Волгограде. Информацию об этом подтвердили в областном военном комиссариате и приехавший на церемонию прощания глава городского Совета ветеранов Александр Струков.

Ранее стало известно, что в ходе проведения СВО на Украине погиб 18-летний студент музыкального училища из Екатеринбурга. В мае его призвали для прохождения срочной военной службы, после чего по собственной инициативе он был отправлен в зону боевых действий.