18-летний российский студент погиб в зоне спецоперации

В зоне СВО погиб 18-летний студент музыкального училища из Екатеринбурга

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине погиб 18-летний студент из Екатеринбурга. Об этом сообщили в Свердловском музыкальном училище имени Чайковского, где он обучался.

Михаил Савохин был выпускником гимназии №70. В мае молодой человек был призван для прохождения срочной военной службы, после чего по собственной инициативе командирован в зону боевых действий СВО.

«На передовой гвардии рядовой Михаил Савохин отвечал за управление дронами... 24 октября 2022 года отряд, в котором служил Михаил, попал под обстрел ВСУ», — говорится в заявлении Свердловского музыкального училища.

Похороны военнослужащего прошли 7 октября. Как сообщает e1.ru, проститься с погибшим в присутствии почетного караула с воинскими почестями пришли около сотни человек.

Ранее стало известно, что в зоне проведения спецоперации погиб настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, российский военный священник, отец Михаил Васильев.