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17:55, 6 ноября 2022Россия

Российский военный священник погиб в зоне СВО

РПЦ заявила о гибели настоятеля патриаршего подворья при штабе РВСН Васильева в зоне СВО

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, российский военный священник, отец Михаил Васильев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«На фронте принял смерть еще один военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев. Царствие небесное, вечная память», — говорится в публикации.

По данным РИА Новости, протоиерей Михаил Васильев был настоятелем патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения (РВСН), а также советником председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.

Как сообщает Telegram-канал Prichod.ru, Михаил Васильев неоднократно отправлялся в командировки на территорию Чечни в начале 2000-х годов, позднее посещал Сирию, а последнее время находился в зоне СВО.

14 октября епископ Савва сообщил о гибели трех священнослужителей, которые оказывали пастырскую поддержку российским военным во время СВО. Он уточнил, что священники помогают военным как духовно, так и материально.

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Сергей Истомин
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