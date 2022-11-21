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10:05, 21 ноября 2022Россия

Выросло число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине

Число погибших при взрыве газа в сахалинском поселке Тымовское выросло до 10 человек
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: СК РФ / РИА Новости

Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине выросло до 10 человек. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 21 ноября, со ссылкой на региональные экстренные службы.

В ведомстве пояснили, что среди жертв оказались четыре ребенка. Кроме того, еще два человека были доставлены в больницу, еще четверо получают медицинскую помощь амбулаторно.

В экстренных службах российского региона пояснили, что специалисты с помощью диагностического комплекса «Стрела» провели обследование несущих конструкций дома, работы еще продолжаются.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о сносе подъезда дома в Тымовском после взрыва газа.

Об обрушении жилого пятиэтажного кирпичного дома в поселке Тымовское на Сахалине стало известно 19 ноября. Предварительной причиной происшествия специалисты назвали неправильное хранение 20-литрового газового баллона. Дом не газифицирован, а взрывоопасный объект был размещен на балконе, а также, возможно, подключен к плите.

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Анна Щербакова
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