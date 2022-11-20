Власти сообщили о сносе подъезда дома после взрыва газа в поселке на Сахалине

Губернатор Сахалина Лимаренко сообщил о сносе подъезда дома в Тымовском после взрыва газа

После проверки специалистов власти приняли решение снести первый подъезд дома в поселке Тымовское, где взорвался баллон с газом. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Губернатор отметил, что на месте происшествия продолжают работать сотрудники Фонда капитального ремонта и строительной лаборатории. Кроме того, в Тымовском развернули современный комплекс, применяемый для диагностики жилых зданий после землетрясений и других ЧП.

«Принято решение срочно демонтировать первый подъезд, чтобы он не повлек за собой дальнейшие разрушения. Если эксперты дадут заключение, что проживание в остальных подъездах безопасно для людей, дом ждет капитальный ремонт», — написал Лимаренко.

Об обрушении жилого пятиэтажного кирпичного дома в поселке Тымовское на Сахалине стало известно 19 ноября. Предварительной причиной происшествия специалисты назвали неправильное хранение 20-литрового газового баллона. Дом не газифицирован, а взрывоопасный объект был размещен на балконе, а также, возможно, подключен к плите. В результате ЧП погибли девять человек.