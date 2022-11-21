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13:52, 21 ноября 2022Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал вызывающую импотенцию группу препаратов

Врач Мясников заявил, что препараты от гипертонии могут приводить к импотенции

Фото: Pietro Jeng / Pexels

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал группу препаратов, которые могут приводить к эректильной дисфункции, или импотенции. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что прием лекарств от гипертонии может вызывать импотенцию. Среди препаратов, провоцирующих эректильную дисфункцию, доктор, в частности, назвал мочегонные лекарства и бета-блокаторы.

Специалист также уточнил, что привести к импотенции может и сама гипертония.

Ранее Мясников перечислил правила здорового питания. В своем Telegram-канале врач призвал россиян, которые хотят правильно питаться, не наедаться на ночь и убрать из рациона колбасу и полуфабрикаты.

Перед этим Мясников предостерег от употребления сыра тех, кто регулярно сталкивается с приступами мигрени. Как объяснил телеведущий, сыр может вызывать у этих людей головную боль.

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Олег Давыдов
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