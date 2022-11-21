Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:30, 21 ноября 2022Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал главные правила здорового питания

Врач Александр Мясников призвал желающих правильно питаться россиян не есть колбасу

Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян, желающих правильно питаться, не наедаться на ночь и избегать потребления колбасы и полуфабрикатов. Главные рекомендации для здорового рациона доктор назвал в своем Telegram-канале.

Мясников заявил, что правила здоровой диеты предельно простые и помещаются на половину страницы альбомного листа.

«Ограничивать калории. Не есть ничего "белого". [Съедать] полкило овощей и полкило фруктов ежедневно. Ограничивать "красное" мясо. Упор на морскую рыбу. Нет колбасам и полуфабрикатам», — перечислил врач. Он также заявил, что в целях правильного питания нужно не наедаться на ночь и «не бухать». Помимо того, Мясников призвал россиян один раз в день вспотеть от физической нагрузки.

По мнению специалиста, все советы на тему правильного питания сводятся к одной фразе — «не переедать, следить за тем, что и когда ешь, и двигаться». «Все остальное — дань нашей лени, слабохарактерности и желанию без труда вытащить рыбку из пруда!» — добавил медик.

Ранее Мясников также дал советы людям с повышенным аппетитом. Доктор порекомендовал им питаться небольшими порциями и не пропускать завтрак.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Российские авиация и артиллерия ударили по ВСУ в Запорожье
Эрдоган заявил об отказе России «выполнять свой долг» в Сирии
Австрия резко снизила зависимость от российского газа
Эрдоган заявил о возможной наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной
Умер французский режиссер Жан-Мари Штрауб
Израиль предупредил Россию о последствиях использования иранских дронов
Семенович раскрыла ритуал по уходу за лицом
Лукашенко заподозрил Украину и Польшу в эскалации
Генсек НАТО призвал Запад расширить помощь Украине
Косторная сравнила Тутберидзе и Плющенко
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.