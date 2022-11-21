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06:24, 21 ноября 2022Россия

Синоптики предупредили москвичей о гололедице

Синоптики предупредили о гололедице в Москве в начале рабочей недели

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Гололедица и до минус пяти градусов ожидаются в Москве в понедельник, 21 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 5 до минус 3 градусов. В ночь на вторник температура воздуха в Москве составит минус 5 градусов. Будет облачно, но осадков не ожидается. Ветер восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в дневное время температура будет колебаться в пределах от 6 до 1 градуса мороза, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 7 градусов.

Во вторник жителям и гостям столицы стоит быть готовыми к осадкам в виде мокрого снега и дождя. При этом гололедица сохранится.

Травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой указал на неочевидную причину падений при гололеде.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет похолодание и по-настоящему зимняя погода.

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Екатерина Подвигина
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