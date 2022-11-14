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01:17, 14 ноября 2022Россия

Вильфанд раскрыл сроки наступления зимы в Москве

Глава Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал зиму в Москве со среды

Фото: Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет похолодание и зимняя погода. Слова метеоролога приводит ТАСС.

Вильфанд раскрыл сроки наступления зимы в Москве и сообщил, что она придет в столицу в среду, 16 ноября. Уже в понедельник снег припорошит улицы, температура воздуха превысит норму норму на 1,5 градуса. Во вторник этот показатель вернется к привычным показателям.

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«В среду москвичи увидят уже картину настоящей зимы. Ночью пройдут заметные осадки, и высота снежного покрова увеличится до трех сантиметров. Конечно, на лыжи вставать еще рано, но это уже вполне по-зимнему. Ночью температура будет опускаться до минус восьми градусов, а днем — до минус пяти градусов. И так до конца недели», — спрогнозировал глава Гидрометцентра.

По словам эксперта, в среду-четверг температура в Москве опустится на 2-3 градуса ниже нормы, что соответствует климату в конце ноября-начале декабря. Высота снежного покрова будет изменяться в течение недели: предполагается, что он останется до начала следующей недели, поскольку потепление не прогнозируется.

«Но говорить о том, что это уже постоянный снег, можно будет когда его высота достигнет 10 сантиметров», — заключил Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве устойчивый снежный покров ожидается к первым числам декабря.

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Марина Совина
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