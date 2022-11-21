Вирусолог рассказал о новом угрожающем варианте омикрона «грифон»

Вирусолог Чепурнов назвал «грифон» самым угрожающим вариантом омикрона

Новые варианты омикрона немного быстрее заражают людей и распространяются, но самым опасным из них считается «грифон». Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«В последнее время считается все-таки, что быстрее распространяется "грифон", хотя мне казалось это уже невероятным. Я, честно говоря, кроме венесуэльского энцефалита лошадей, не помню, чтобы вещи так быстро расползались», — поделился вирусолог.

По словам Чепурнова, пока нет убедительных данных, что новые варианты омикрона являются более летальными. Однако известно, что «грифон» пришел в Европу и в некоторых странах увеличилась смертность. Связаны ли между собой эти события, пока доподлинно неизвестно.

«Если окажется, что именно появление "грифона" вызывает увеличение летальности, то это очень неприятный признак, но это может быть связано и с сезонностью. Летом все-таки болезнь легче перенести, она меньше осложнена какими-то сопутствующими моментами», — высказался он.

Если увеличение смертности в Европе все-таки связано с «грифоном», то та же участь может ожидать и Россию, предположил Чепурнов. «Но пока это гадание на кофейной гуще. К нам он, видимо, еще не пришел, раз мы не слышим заявлений со стороны тех учреждений, которые достаточно часто проводят генетический скрининг. Последние данные гласили о том, что к нам пришел "цербер", значит, у "грифона" до нас ноги еще не дошли», — поделился вирусолог.

В ряде стран Европы, в частности в Германии, Франции и Италии, в октябре смертность из-за коронавируса выросла в полтора-два раза, подсчитал ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России выявили два новых варианта коронавируса. В частности, в стране зафиксировали вариант COVID-19 «цербер».

