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12:08, 26 октября 2022Россия

В России выявили новый вариант коронавируса «цербер»

Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о выявлении нового варианта COVID-19 «цербер»

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

В России выявили два новых варианта коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

В частности, в стране зафиксировали вариант COVID-19 «цербер», сказала глава службы, не исключив дальнейшего распространения новых вариантов инфекции.

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Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в стране пятую неделю подряд и назвала управляемой ситуацию с коронавирусной инфекцией в России. По ее словам, вводить новые ограничения из-за коронавируса не планируется.

Вариант COVID-19 цербер является сублинией омикрон-штамма — его выявили во многих странах на всех континентах. В его геноме есть мутации, которые могут обходить выработанный вакцинацией и предыдущим заражением иммунитет. При этом болезнь проходит легко и не сравнится по тяжести с дельта-штаммом или уханьским вариантом инфекции.

18 октября президент Владимир Путин призвал россиян пройти повторную вакцинацию от COVID-19. Так он ответил на слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о том, что власти региона призывают граждан сделать новую прививку.

Город здоровья
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Анастасия Шейкина
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