Глава МАГАТЭ заявил о переговорах о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о переговорах о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси активизировал переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«В связи с возобновлением обстрелов генеральный директор активизировал свои консультации, направленные на создание зоны безопасности на станции», — говорится в документе.

В агентстве уточнили, что эксперты зафиксировали прекращение обстрелов ЗАЭС в ночь с воскресенья на понедельник и в течение дня, хотя «обстрелы Энергодара и промышленной зоны» продолжались.

Ранее Гросси заявлял, что МАГАТЭ продолжает попытки договориться с Россией и Украиной о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Об этом он сообщил после переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.