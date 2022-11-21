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22:49, 21 ноября 2022Мир

Глава МАГАТЭ заявил о переговорах о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о переговорах о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси активизировал переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«В связи с возобновлением обстрелов генеральный директор активизировал свои консультации, направленные на создание зоны безопасности на станции», — говорится в документе.

В агентстве уточнили, что эксперты зафиксировали прекращение обстрелов ЗАЭС в ночь с воскресенья на понедельник и в течение дня, хотя «обстрелы Энергодара и промышленной зоны» продолжались.

Ранее Гросси заявлял, что МАГАТЭ продолжает попытки договориться с Россией и Украиной о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Об этом он сообщил после переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

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Марина Совина
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