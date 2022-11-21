Парикмахер назвала пять важных правил мытья головы

Парикмахер Рэйчел Валентайн: кондиционер не следует наносить на кожу головы

Парикмахер Рэйчел Валентайн назвала пять важных правил мытья головы. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам специалистки, чтобы сохранить пряди здоровыми, следует придерживаться следующих рекомендаций. Так, во время указанной процедуры необходимо дважды использовать шампунь. При этом наносить его следует на кожу головы, избегая концов волос.

Кроме того, перед применением кондиционера потребуется удалить излишки воды с прядей или подсушить их полотенцем. Эксперт призвала наносить данное средство на концы, а затем распределять по длине, не затрагивая область у корней.

Также Валентайн посоветовала тщательно промывать пряди при выходе из душа. «Ваши волосы будут медленнее становиться жирными. На них перестанут накапливаться средства ухода, и вы сможете реже мыть голову», — пояснила она.

Ранее в ноябре врач Ванита Раттан перечислила семь распространенных ошибок при мытье головы. Она назвала промывание волос горячей водой и их сушку с помощью полотенца основными негативно влияющими на качество прядей действиями.