Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:28, 17 ноября 2022Ценности

Врач перечислила семь распространенных ошибок при мытье головы

Доктор Ванита Раттан назвала промывание волос горячей водой распространенной ошибкой

Фото: Hannah Xu / Unsplash

Доктор перечислила семь распространенных ошибок при мытье головы. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Врач Ванита Раттан с никнеймом @drvanitarattan назвала промывание волос горячей водой и их сушку с помощью полотенца основными негативно влияющими на качество прядей действиями. По словам специалиста, горячая вода пагубно сказывается на структуре прядей, а выжатые тканью мокрые волосы могут ослабевать.

Медик порекомендовала подписчикам использовать кондиционер для волос не только после, но и перед мытьем головы, а также не наносить его на корни. Данный метод ухода за прической позволит сохранить в составе волоса натуральные масла, уточнила эксперт. Кроме того, не следует использовать слишком большое количества продукта, поскольку это приводит к раздражению и шелушению кожи головы.

Материалы по теме:
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

В завершение автор ролика посоветовала не расчесывать мокрые волосы во избежание их выпадения и секущихся кончиков. Отметила, что частая смена шампуня никак не сказывается на качестве волос. «Вы должны менять шампунь только тогда, когда это необходимо вашим волосам — например, если вы чаще сушите волосы феном, вы можете переключиться на содержащее больше увлажняющих компонентов средство», — рассказала она.

В октябре парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла оптимальную частоту мытья головы детям. По словам стилиста, детям до шести-семи лет рекомендуется мыть голову один или два раза в неделю. «После семи лет, когда они начинают ходить в различные спортивные секции, вы можете чаще мыть им голову», — сказала она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Гаагский суд признал отсутствие прямой вины России за гибель рейса MH17
«ВКонтакте» анонсировала чемпионат с рекордным призовым фондом
Скидки на жилье в Москве достигли беспрецедентных значений
В Иране начали выносить смертные приговоры протестующим
В Совфеде отреагировали на решение Гаагского суда по MH17
Врач перечислила семь распространенных ошибок при мытье головы
Стала известна причина смерти президента ФФККР
Пилот посадил самолет с отказавшим двигателем в снегопад и прослыл героем
Четверых российских подростков осудят за насилие над 11-летней школьницей
Порошенко назвал причину подписания Украиной Минских соглашений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.