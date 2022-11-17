Врач перечислила семь распространенных ошибок при мытье головы

Доктор Ванита Раттан назвала промывание волос горячей водой распространенной ошибкой

Доктор перечислила семь распространенных ошибок при мытье головы. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Врач Ванита Раттан с никнеймом @drvanitarattan назвала промывание волос горячей водой и их сушку с помощью полотенца основными негативно влияющими на качество прядей действиями. По словам специалиста, горячая вода пагубно сказывается на структуре прядей, а выжатые тканью мокрые волосы могут ослабевать.

Медик порекомендовала подписчикам использовать кондиционер для волос не только после, но и перед мытьем головы, а также не наносить его на корни. Данный метод ухода за прической позволит сохранить в составе волоса натуральные масла, уточнила эксперт. Кроме того, не следует использовать слишком большое количества продукта, поскольку это приводит к раздражению и шелушению кожи головы.

В завершение автор ролика посоветовала не расчесывать мокрые волосы во избежание их выпадения и секущихся кончиков. Отметила, что частая смена шампуня никак не сказывается на качестве волос. «Вы должны менять шампунь только тогда, когда это необходимо вашим волосам — например, если вы чаще сушите волосы феном, вы можете переключиться на содержащее больше увлажняющих компонентов средство», — рассказала она.

В октябре парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла оптимальную частоту мытья головы детям. По словам стилиста, детям до шести-семи лет рекомендуется мыть голову один или два раза в неделю. «После семи лет, когда они начинают ходить в различные спортивные секции, вы можете чаще мыть им голову», — сказала она.