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23:00, 21 ноября 2022Мир

Байден помиловал индейку и попытался с ней поговорить

Президент США Байден попытался поговорить с помилованной в честь Дня благодарения индейкой
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден попытался поговорить с индейкой, протянув ей микрофон. Позже, по случаю Дня благодарения, индеек Шоколадку и Крошку он помиловал. Об этом сообщает Politico.

«А теперь, на основании их характера и стремления быть продуктивными членами общества, я помилую Шоколадку и Крошку», — заявил американский лидер.

Для участия в помиловании в этому году были выбраны индейки, названные в честь печенья с шоколадной крошкой.

Ранее первая леди США Джилл Байден показала, как отмечали день рождения президента страны. Юбилей Джо Байден отмечал в кругу семьи. «Идеальное празднование дня рождения, наполненное любовью», — рассказала супруга американского лидера.

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Юлия Мискевич
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