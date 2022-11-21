Байден помиловал индейку и попытался с ней поговорить

Президент США Байден попытался поговорить с помилованной в честь Дня благодарения индейкой

Президент США Джо Байден попытался поговорить с индейкой, протянув ей микрофон. Позже, по случаю Дня благодарения, индеек Шоколадку и Крошку он помиловал. Об этом сообщает Politico.

«А теперь, на основании их характера и стремления быть продуктивными членами общества, я помилую Шоколадку и Крошку», — заявил американский лидер.

Для участия в помиловании в этому году были выбраны индейки, названные в честь печенья с шоколадной крошкой.

Ранее первая леди США Джилл Байден показала, как отмечали день рождения президента страны. Юбилей Джо Байден отмечал в кругу семьи. «Идеальное празднование дня рождения, наполненное любовью», — рассказала супруга американского лидера.