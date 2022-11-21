Найдена новая особенность iPhone 15

XDA Developers: iPhone 15 может получить дизайн в стиле iPhone 5c

Будущий смартфон Apple может получить корпус с закругленными задними краями. Об этом сообщает издание XDA Developers.

Журналисты медиа сослались на известного инсайдера ShrimpApplePro. По словам специалиста, запланированный на 2023 год iPhone 15 должен получить обновленный дизайн. Так, аппарат будет иметь корпус, задние края которого будут закруглены.

Авторы издания отметили, что Apple использовала дизайн с закругленными краями в 2013 году — в iPhone 5c. Недорогой телефон имел корпус, изготовленный из пластика. По словам журналистов, в 2020 году Apple стала выпускать смартфоны с корпусом, имеющим прямые углы, и некоторые пользователи такое решение не сочли удачным.

Также авторы отметили, что между стартовыми и дорогими устройствами Apple в будущем окажется все больше отличий. В 2023 году корпорация должна представить iPhone 15 Ultra, корпус которого будет изготовлен из титана.

В конце октября аналитики TrendForce заявили, что запланированные на 2023 год флагманы Apple получат новый процессор и оперативную память. Считается, что модели Pro выйдут с чипом A17 Bionic и оперативной памятью рекордного объема — восемь гигабайт.