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14:41, 21 ноября 2022Интернет и СМИ

Популярный ведущий назвал Ивлееву лидером движения невоспитанных женщин

Оскар Кучера назвал Анастасию Ивлееву лидером движения невоспитанных женщин

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярный телеведущий Оскар Кучера назвал его коллегу Анастасию Ивлееву лидером движения невоспитанных женщин. Такую характеристику ведущей он дал в интервью для YouTube-канала «Настоящее».

«Мне кажется, что она прямо абсолютно, ну как сказать, не самый далекий человек, вот так скажем. Но она суперзвезда. И я посмотрел несколько программ, и я понимаю, что в ней действительно что-то есть такое вот от сохи, что называется: простое, близкое народу. Так же, как в Бузовой», — сказал телеведущий.

По его мнению, девочки с не очень хорошим образованием и не очень хорошим воспитанием смотрят на Ивлееву и думают, что смогут достичь того, чего хотят, если это получилось у ведущей. «У них проекция идет — это лидер нашего движения необразованных и невоспитанных женщин», — заявил Кучера.

Ранее Ивлеева назвала свои главные ошибки в старом интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов). По словам ведущей, когда она общалась с журналистом, она не знала, что «СМИ могут разобрать какие-то цитаты» и что «будет такой замес». Ведущая добавила, что в следующих интервью стала более закрытой.

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Денис Савосин
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