Популярный ведущий назвал Ивлееву лидером движения невоспитанных женщин

Оскар Кучера назвал Анастасию Ивлееву лидером движения невоспитанных женщин

Популярный телеведущий Оскар Кучера назвал его коллегу Анастасию Ивлееву лидером движения невоспитанных женщин. Такую характеристику ведущей он дал в интервью для YouTube-канала «Настоящее».

«Мне кажется, что она прямо абсолютно, ну как сказать, не самый далекий человек, вот так скажем. Но она суперзвезда. И я посмотрел несколько программ, и я понимаю, что в ней действительно что-то есть такое вот от сохи, что называется: простое, близкое народу. Так же, как в Бузовой», — сказал телеведущий.

По его мнению, девочки с не очень хорошим образованием и не очень хорошим воспитанием смотрят на Ивлееву и думают, что смогут достичь того, чего хотят, если это получилось у ведущей. «У них проекция идет — это лидер нашего движения необразованных и невоспитанных женщин», — заявил Кучера.

Ранее Ивлеева назвала свои главные ошибки в старом интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов). По словам ведущей, когда она общалась с журналистом, она не знала, что «СМИ могут разобрать какие-то цитаты» и что «будет такой замес». Ведущая добавила, что в следующих интервью стала более закрытой.