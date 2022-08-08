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Ивлеева назвала свои главные ошибки в старом интервью Дудю

Ведущая Ивлеева заявила, что стала более закрытой после интервью Юрию Дудю

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева впервые посмотрела свое старое интервью блогеру Юрию Дудю (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и поделилась впечатлениями. В видео, размещенном на YouTube-канале, она назвала главные ошибки, которые допустила в этой беседе.

Ивлеева призналась, что у нее не было большого опыта интервью, когда она общалась с Дудем. «Я не знала, что тебя могут притянуть за какие-то фразочки, что СМИ могут разобрать какие-то цитаты. То, что будет такой замес, я не знала. Поэтому, кстати говоря, в следующих интервью я более закрытая», — заявила она.

Блогерша посмеялась над некоторыми формулировками, прозвучавшими в разговоре с Дудем, и поиронизировала над тем, как серьезно и уверенно отвечала на ряд вопросов, в частности, об интимной жизни. «Господи, я говорю так, как будто мне 80 [лет]. Как будто я защитила все диссертации по "сексоведению" и просто учу салагу жизни, понимаете?» — пошутила она. Вместе с тем звезда призналась, что была куда увереннее в себе на момент интервью, нежели сейчас.

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Ивлеева также назвала странным разговор с Дудем о том, как девушки следят за партнерами во время командировок. Блогерша сочла, что ей стоило отказаться отвечать на этот вопрос.

Интервью Ивлеевой Дудю вышло в 2018 году. Собеседники обсудили жизнь гостьи до популярности и карьеру, ее отношения с рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк) и ряд вопросов о сексе. За четыре года видео собрало больше 35 миллионов просмотров и стало одним из самых популярных на канале Дудя. Вместе с тем некоторые пользователи раскритиковали Ивлееву, обвинив ее в неискренности и отсутствии моральных принципов. Кроме того, в сети вызвало возмущения и стало мемом заявление блогерши о правильном размере мужских половых органов.

Ранее Ивлеева также рассказала, что в прошлом пыталась стать участницей реалити-шоу «Каникулы в Мексике». По словам телеведущей, ей не удалось пройти кастинг в проект.

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Маргарита Щигарева
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