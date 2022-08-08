Ивлеева рассказала о неудачном кастинге в популярное реалити-шоу

Ведущая Ивлеева рассказала, что в прошлом ее не взяли в шоу «Каникулы в Мексике»

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева вспомнила, как в прошлом пыталась стать участницей популярного реалити-шоу «Каникулы в Мексике», выходившего на телеканалах «MTV Россия» и «Пятница!», однако получила отказ. О неудачном кастинге знаменитость рассказала в своем Telegram-канале.

«Еду в тачке сейчас, на пышном хвосте, стрелках и в обтягивающих джинсиках, вспоминая, как восемь лет назад приезжала в Москву на кастинг "Каникулы в Мексике"», — написала Ивлеева. По словам телеведущей, в то время она еще не переехала в столицу, а «совершала набеги» на нее, мечтая «пробиться». «Меня тогда выделили, но не взяли. Слава Богу», — добавила звезда.

Премьера реалити-шоу «Каникулы в Мексике» состоялась на «MTV Россия» в 2011 году. В рамках проекта 11 парней и девушек, пребывая на вилле в Мексике, пытались завести романтические отношения. Ведущими программы в разное время выступали Жанна Фриске, Яна Рудковская, Виктория Боня, Алена Водонаева и Таир Мамедов.

После того как «MTV Россия» прекратил вещание в 2013 году, шоу транслировалось на телеканале «Пятница!». Летом 2013 года стало известно, что «Пятница!» не будет снимать продолжение «Каникул в Мексике». Перед этим Роскомнадзор рекомендовал закрыть программу, ссылаясь на ее вред для здоровья и развития детей.

Ранее сообщалось, что «Пятница!» анонсировала выход нового реалити-шоу «Сердце Ивлеевой». Уточнялось, что на проекте телеведущая попытается построить отношения на глазах у миллионов зрителей.