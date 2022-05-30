Ивлеева высказалась о телешоу «Замуж за Бузову»

Ивлеева заявила, что шоу по типу «Замуж за Бузову» помогают участникам понять свои желания

Популярная российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева высказалась о шоу «Замуж за Бузову» и «Холостяк», участники которых пытаются построить отношения перед камерами. Свое мнение она выразила в Telegram.

На вопрос подписчика о том, что она думает о программах «Замуж за Бузову» и «Холостяк», большинство участников которых разошлись вскоре после завершения съемок, Ивлеева ответила, что люди расстаются и без участия в подобных проектах. По мнению телеведущей, такие программы, как «Замуж за Бузову» и «Холостяк», прежде всего помогают участникам понять что-то о себе и свои настоящие желания.

Также она рассказала о том, какие ставит цели перед своим реалити-шоу «Сердце Ивлеевой» для канала «Пятница!». Блогерша призналась, что с помощью проекта хочет понять, как ухаживают мужчины и что важно им и ей, а также какие слова и поступки заставят ее задуматься о серьезных отношениях.

Кроме того, как уточнила Ивлеева, она хочет разобраться, как сегодня построить «уважительные, мотивирующие и драйвовые отношения». Блогерша уверена, что эта тема будет близка большинству девушек. «Мы все влюбляемся, радуемся, переживаем и расходимся. Мы не самое простое поколение. [«Сердце Ивлеевой» поможет] понять, что хочешь ты и как себя вести. (...) Все это буду проходить на личном примере», — написала она.

О том, что на «Пятнице!» выйдет новое реалити-шоу с участием Ивлеевой, стало известно в минувшую среду, 25 мая. В анонсе, появившемся в Telegram, говорится, что в рамках проекта телеведущая будет пытаться строить отношения на глазах у миллионов зрителей. Блогерша призналась, что такой формат шоу для нее новый, и добавила, что предвкушает встречу с другими участниками проекта.

Шоу «Замуж за Бузову», участники которого боролись за сердце певицы и телеведущей Ольги Бузовой, транслировалось на канале ТНТ в 2018 году. В финале героиня выбрала участника Дениса Лебедева, но в итоге у них не сложились отношения. Бузова обвинила мужчину в измене и предательстве.

Проект «Холостяк», в рамках которого десятки девушек борются за сердце мужчины, выходит на канале ТНТ с 2013 года. Ни один из сезонов программы не закончился продолжительными отношениями. А в четвертом сезоне певец Алексей Воробьев и вовсе никого не выбрал на шоу.