Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Ивлеева высказалась о телешоу «Замуж за Бузову»

Ивлеева заявила, что шоу по типу «Замуж за Бузову» помогают участникам понять свои желания
Настя Ивлеева

Настя Ивлеева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева высказалась о шоу «Замуж за Бузову» и «Холостяк», участники которых пытаются построить отношения перед камерами. Свое мнение она выразила в Telegram.

На вопрос подписчика о том, что она думает о программах «Замуж за Бузову» и «Холостяк», большинство участников которых разошлись вскоре после завершения съемок, Ивлеева ответила, что люди расстаются и без участия в подобных проектах. По мнению телеведущей, такие программы, как «Замуж за Бузову» и «Холостяк», прежде всего помогают участникам понять что-то о себе и свои настоящие желания.

Материалы по теме:
«Для меня ты не мужик. Ты тупо пятно, которое несет фигню» Бузова открывает мир других мужчин на телевидении. Они бьются за нее, как львы
«Для меня ты не мужик. Ты тупо пятно, которое несет фигню»Бузова открывает мир других мужчин на телевидении. Они бьются за нее, как львы
27 августа 2018
«Они даже не пытались остановить секс» Геи, лесбиянки, мужские слезы и беспорядочные связи в одном из главных шоу мира
«Они даже не пытались остановить секс»Геи, лесбиянки, мужские слезы и беспорядочные связи в одном из главных шоу мира
13 октября 2018

Также она рассказала о том, какие ставит цели перед своим реалити-шоу «Сердце Ивлеевой» для канала «Пятница!». Блогерша призналась, что с помощью проекта хочет понять, как ухаживают мужчины и что важно им и ей, а также какие слова и поступки заставят ее задуматься о серьезных отношениях.

Кроме того, как уточнила Ивлеева, она хочет разобраться, как сегодня построить «уважительные, мотивирующие и драйвовые отношения». Блогерша уверена, что эта тема будет близка большинству девушек. «Мы все влюбляемся, радуемся, переживаем и расходимся. Мы не самое простое поколение. [«Сердце Ивлеевой» поможет] понять, что хочешь ты и как себя вести. (...) Все это буду проходить на личном примере», — написала она.

О том, что на «Пятнице!» выйдет новое реалити-шоу с участием Ивлеевой, стало известно в минувшую среду, 25 мая. В анонсе, появившемся в Telegram, говорится, что в рамках проекта телеведущая будет пытаться строить отношения на глазах у миллионов зрителей. Блогерша призналась, что такой формат шоу для нее новый, и добавила, что предвкушает встречу с другими участниками проекта.

Шоу «Замуж за Бузову», участники которого боролись за сердце певицы и телеведущей Ольги Бузовой, транслировалось на канале ТНТ в 2018 году. В финале героиня выбрала участника Дениса Лебедева, но в итоге у них не сложились отношения. Бузова обвинила мужчину в измене и предательстве.

Проект «Холостяк», в рамках которого десятки девушек борются за сердце мужчины, выходит на канале ТНТ с 2013 года. Ни один из сезонов программы не закончился продолжительными отношениями. А в четвертом сезоне певец Алексей Воробьев и вовсе никого не выбрал на шоу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Новая глава французского МИД заявила о необходимости диалога с Россией
Рублев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Новая глава МИД Франции заявила об отсутствии условий для диалога Москвы и Киева
В США задумали поставить Украине РСЗО без дальнобойных ракет
Раскрыто содержание письма Елизаветы II годовалому ребенку в копии ее наряда
Врач рассказал россиянам о неожиданном вреде крепкого чая
Прокуратура изучает случайное убийство семилетнего ребенка в Ингушетии
Росгвардейцы ликвидировали неразорвавшуюся ракету в Харьковской области
В Херсонской области рассказали о мерах по восстановлению сотовой связи
«Газпром» подтвердил остановку поставок в Нидерланды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.