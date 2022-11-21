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13:17, 21 ноября 2022Россия

Россиянин поссорился с женой в магазине, сломал ей нос и попал на видео

В Сочи мужчина поссорился с женой в магазине и сломал ей нос ударом ноги

В Сочи мужчина поссорился с женой в магазине и сломал ей нос ударом ноги. Инцидент попал на запись с камер наблюдения, ролик опубликован в закрытом Telegram-канале «Плохие новости 18+».

По данным канала, ссора произошла из-за сообщения, которое пришло на телефон мужчины. На кадрах видно, как супруги выясняют отношения в словесной перепалке, а свидетель конфликта отводит женщину в сторону от мужа. В какой-то момент россиянка хватает со стола канцелярский нож и замахивается в сторону супруга. Удерживающий ее мужчина оттаскивает женщину, а работник магазина забирает из ее рук резак. В этот момент муж швыряет в жену какой-то предмет, а затем подбегает и бьет ее ногой в голову. Женщина держится за лицо и прячется за сотрудника.

После случившегося россиянин уходит за стеллажи торгового зала и начинает ходить между ними, периодически пытаясь вернуться к супруге. Мужчину останавливают посетители и работники магазина. Женщина плачет, из ее носа течет кровь. В конце видео россиянин уходит из кадра, а свидетели произошедшего пододвигают женщине стул и помогают прийти в себя.

Ранее сообщалось, что житель Ленинградской области избил жену до полусмерти из-за того, что она пригласила домой массажиста. Таким образом супруга решила отомстить мужчине за то, что он подрабатывал «мужем на час».

Варвара Родикова
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