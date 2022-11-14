Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:06, 14 ноября 2022Россия

Житель Ленобласти до полусмерти избил жену из-за сеанса массажа

Житель Всеволожского района Ленобласти до полусмерти избил жену из-за сеанса массажа

Фото: Katherine Hanlon / Unsplash

В Ленинградской области мужчина избил жену до полусмерти из-за того, что она пригласила домой массажиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на мойке».

Инцидент произошел в поселке Романовка. Выяснилось, что конфликт завязался на почве ревности. Мужчина подрабатывал «мужем на час», супруга его ревновала и решила отомстить, вызвав домой массажиста, пишет Mash.

Тот приехал, после чего началась перепалка. Крики о помощи услышали соседи. Они вызвали службу спасения. Прибывший на место наряд обнаружил избитую и порезанную 30-летнюю женщину и ее супруга среди бутылок с алкоголем и пакетов с белым порошком.

Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии, ее мужа задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в ноябре стало известно, что в Подмосковье женщина ударила мужа ножом в спину в ответ на то, что он избил ее табуреткой. Нападение произошло в поселке Правдинский Пушкинского района.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В РУСАДА отреагировали на призыв WADA дисквалифицировать Валиеву
Житель Ленобласти до полусмерти избил жену из-за сеанса массажа
Венгрия отказалась участвовать в миссии ЕС по обучению украинских военных
Китай понадеялся на всесторонний диалог США и ЕС с Россией
Минеев назвал условие для проведения боя против Исмаилова
В Херсоне воспользовались Starlink для восстановления связи
Пожар на подмосковном заводе попал на видео
Путин подписал указ о службе иностранцев в российских войсках
Россиянин избил 16-летнюю соседку за выгул собаки без намордника
Минкульт объяснил отзыв прокатного удостоверения у фильма «Голод»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.