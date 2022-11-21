В Москве бетономешалка насмерть сбила 10-летнюю школьницу

КамАЗ насмерть сбил 10-летнюю школьницу на западе Москвы

На западе Москвы водитель автомобиля КамАЗа наехал на 10-летнюю девочку. Школьница скончалась на месте. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры в понедельник, 21 ноября.

Смертельное ДТП произошло на улице Родниковой, рядом с автобусной остановкой. По данным mk.ru, бетономешалка сбила ребенка на пешеходном переходе.

Полиция начала проверку, выясняются причины и обстоятельства происшествия.

1 сентября в подмосковной Истре водитель мусоровоза насмерть сбил пятилетнюю девочку на улице Ленина.