В Москве бетономешалка насмерть сбила 10-летнюю школьницу
КамАЗ насмерть сбил 10-летнюю школьницу на западе Москвы
На западе Москвы водитель автомобиля КамАЗа наехал на 10-летнюю девочку. Школьница скончалась на месте. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры в понедельник, 21 ноября.
Смертельное ДТП произошло на улице Родниковой, рядом с автобусной остановкой. По данным mk.ru, бетономешалка сбила ребенка на пешеходном переходе.
Полиция начала проверку, выясняются причины и обстоятельства происшествия.
1 сентября в подмосковной Истре водитель мусоровоза насмерть сбил пятилетнюю девочку на улице Ленина.