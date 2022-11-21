Модель Хайди Клум показала способ носить не застегивающиеся брюки с помощью резинки

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала способ, с помощью которого можно носить не застегивающиеся брюки. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала видео, на котором запечатлена в кружевном костюме бренда Mocshino, состоящем из расклешенных брюк и топа. При этом манекенщица рассказала, что штаны, которые раньше были ей впору, теперь на ней не застегиваются. Однако стилист Янник Замбони решил помочь Клум, предложив пришить к поясу данной вещи резинку для волос.

Затем модель разместила кадры, на которых позирует в этом же комплекте и с надетым поверх него пиджаком. Также она продемонстрировала подписчикам пришитую на талии резинку, которая соединяет между собой части брюк. «Это мой образ! Вот здесь мы пришили резинку, и ее особо не видно. Прикрыли ее пиджаком, и мы готовы к выходу в свет», — сказала она.

Ранее Хайди Клум поделилась откровенным снимком. Знаменитость разместила новое фото, на котором она показала свое тело в слитном купальнике белого цвета, позируя в ванной комнате. При этом на кадре видно, что декольте немного обнажило часть груди манекенщицы.