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09:22, 18 ноября 2022Ценности

Хайди Клум показала тело на новом фото в купальнике

Немецкая модель Хайди Клум показала тело на новом фото в купальнике в ванной

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вновь поделилась откровенным снимком. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость разместила новое фото, на котором она показала свое тело в слитном купальнике белого цвета, позируя в ванной комнате. При этом на кадре видно, что декольте немного обнажило часть груди манекенщицы.

«Настроение», — подписала звезда публикацию, скрыв возможность просмотреть количество лайков и комментарии под изображением.

В октябре Хайди Клум снялась в откровенном образе в день Хеллоуина, который ежегодно отмечают 31 октября. Модель опубликовала снимок, на котором она позирует в черных трусах топлес, прикрывая грудь рукой. На размещенной фотографии манекенщица демонстрирует следы, которые остались на ее теле при нанесении автозагара. При этом лицо телезвезда решила обрезать, показав фанатам только свое тело.

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Карина Черных
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