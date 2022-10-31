Хайди Клум снялась топлес в честь Хеллоуина

Немецкая модель Хайди Клум снялась топлес во время подготовки к Хеллоуину

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном образе в честь Хеллоуина, который ежегодно отмечают 31 октября. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует в черных трусах топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. На размещенной фотографии манекенщица демонстрирует следы, которые остались на ее теле при нанесении автозагара. При этом лицо телезвезда решила обрезать, показав фанатам только свое тело.

В описании к посту Клум отметила, что запечатлела себя в зеркало ванной комнаты во время подготовки к празднику. «Подготовка к Хэллоуину. Первый шаг — автозагар», — подписала модель публикацию, скрыв возможность просмотреть количество лайков на изображении.

В сентябре Хайди Клум появилась в бикини на публике. Известно, что 49-летняя знаменитость вместе с мужем, гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем отправилась на фестиваль Burning man («Горящий человек»), который ежегодно проводится в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США. Во время мероприятия манекенщица примерила несколько нарядов, в том числе откровенные купальники.