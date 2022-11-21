Немцы вышли на митинг с требованием от НАТО изменить подход к Украине

FT: жители Лейпцига и других городов Германии вышли на протесты в поддержку России

В Лейпциге и других немецких городах местные жители вышли на митинги в поддержку России с требованием изменения подхода НАТО в отношении Украины. Об этом пишет Financial Times.

Как рассказала изданию одна из участниц мероприятия, протестующие хотят, чтобы «разжигатели войн из НАТО перестали разжигать конфликт между Германией и Россией, между Украиной и Россией».

Митингующие называли Германию марионеткой, служащей интересам США и НАТО и призывали пересмотреть антироссийские санкции, поскольку они «обернулись катастрофическими последствиями» для них самих.

Митинги в Восточной Германии проходят уже несколько недель каждый вечер понедельника. Протестующие также призывали остановить поставки вооружений Киеву и настаивали на мирных переговорах между странами.

В сентябре в Германии спрогнозировали рост масштабных социальных протестов. Вероятность митингов повысила экономическая нестабильность.